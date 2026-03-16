Lucrările de extindere și modernizare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgoviște sunt în plină desfășurare, anunță președintele Consiliul Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan

Proiectul prevede construirea unui corp nou pentru UPU, precum și dotarea acestuia cu echipamente medicale de ultimă generație, investiția totală ridicându-se la aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit autorităților județene, noile dotări vor permite intervenții mai rapide și mai eficiente în situațiile de urgență, acolo unde fiecare secundă poate face diferența.

În același timp, noua structură a unității va asigura o separare clară între cazurile grave și cele care nu pun viața în pericol, măsură care va contribui la reducerea timpilor de așteptare și la o gestionare mai eficientă a fluxului de pacienți, în funcție de gravitatea fiecărei situații medicale.

„Modernizarea și extinderea UPU reprezintă pasul firesc spre normalitatea pe care o dorim în județul nostru, pentru ca dâmbovițenii să beneficieze de servicii de urgență mai sigure și de condiții medicale moderne”, a declarat Corneliu Ștefan.

Autoritățile județene subliniază că investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii medicale din județul Dâmbovița, obiectivul fiind creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.