Lucrări majore, podul peste pârâul Bizdidel intră în reabilitare completă

Pe Drumul Național 71, au început lucrările de reabilitare a podului peste pârâul Bizdidel, un punct cheie pe axa rutieră Bâldana – Târgoviște – Sinaia. Investiția este parte integrantă din proiectul amplu de modernizare a DN71, menit să îmbunătățească siguranța și fluiditatea traficului pe una dintre cele mai importante artere din județul Dâmbovița.

Șantierul a fost vizitat de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, împreună cu primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana, prefectul județului, Marian Tănase, și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu. Oficialii au verificat stadiul lucrărilor și au discutat cu echipele de execuție pentru a se asigura că proiectul este implementat conform graficului.

„Intervenim cu lucrări importante la infrastructura podului, care includ reparații majore, refacerea completă a sistemului rutier și implementarea unor elemente hidrotehnice esențiale. Aceste intervenții nu numai că vor spori siguranța circulației, dar vor contribui și la protecția mediului în zonă”, a declarat Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița.

Reabilitarea presupune consolidarea structurii de rezistență, refacerea căii de rulare și adaptarea infrastructurii la standardele tehnice actuale. La final, podul va oferi condiții optime pentru traficul rutier, inclusiv pentru vehiculele grele, reducând riscul de accidente și asigurând un flux rutier mai bun.

Autoritățile județene și centrale au anunțat că vor monitoriza cu atenție fiecare etapă a execuției, astfel încât termenul de finalizare să fie respectat, iar calitatea lucrărilor să fie la nivelul cerințelor impuse.

Modernizarea DN71, care traversează localități importante și zone turistice de interes național, este considerată o investiție strategică pentru dezvoltarea economică și turistică a județului.