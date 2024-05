LIGA DE BASCHET FEMININ S-A ÎNCHEIAT, SCANDALURILE CONTINUĂ

CSM Constanța s-a încununat în premieră campioana la baschet feminin în România. Formația de la malul Mării Negre a câștigat și meciul decisiv cu FCC Baschet UAV Arad, scor 71-56, și a câștigat seria în minim de meciuri pentru a își adjudeca marele trofeu.

În meciul decisiv de la Arad, elevele lui Alexandru Olteanu aveau un avantaj consistent încă de la pauza mare și nu au trăit periculos în a doua repriză în drumul către marele trofeu din LNBF.

Festivitatea de premiere a fost una ce a reușit să stârnească controverse în rândul urmăritorilor Ligii Naționale de Baschet Feminin. În mediul online, lumea s-a plâns de organizarea acesteia, acuzând diplomele simple primite de către jucătoare, fără numele lor, al echipelor sau locul ocupat, neacordarea unui titlu de MVP și graba în care ar fi fost realizată. De asemenea, a fost scos în evidență faptul că medaliile și trofeul au fost expuse pe marginea terenului încă de la pauza mare, deși jucătoarele de la Arad încă păstrau șanse de revenire, scrie baschet.ro, singurul portal de profil din România.

Mai mult, Gabriela Mărginean, una dintre componentele campioanei, a acuzat faptul că Federația Română de Baschet nu a pus la dispoziție suficiente medalii. Ea a avut o reacție acidă în mediul online:

„Să nu menționăm că nici nu au fost destule medalii..pfoai..niște amărâte de medalii..o grețoșenie de organizare din partea FRB. Cine are posibilitatea să joace afară să fugă în acea direcție. Revenită în țară după 11 ani și gustul amar de atunci e la fel de amar și acum. E o comedie tristă. Vă dați seama că și noi râdeam și mai ales la diplome, dar deja suntem obișnuite și asta e trist”, a comentat Mărginean pe această temă citată de baschet.ro.

Pentru lămuriri, redacția noastră l-a contactat pe Cătălin Burlacu, managerul general al FRB și cel care a organizat festivitatea, pentru a clarifica această situație. Iată ce a avut acesta de spus legat de acest subiect:

„Am făcut festivitatea de premiere în cel mai corect mod. Le-am oferit tricouri de campioni, le-am oferit medaliile aferente, le-am oferit cel mai frumos trofeu. Nu înțeleg care este nemulțumirea. Nu am absolut nimic ce să reproșez. Toate trofeele sunt de calitate. La pauză am scos trofeele pe masă fiindcă până atunci au fost pregătite și aranjate. Eu am venit de la festivitatea finalei mici. Nu văd care este impedimentul și nemulțumirea. Au câștigat, au fost răsplătite într-un mod decent pe care Federația îl face mereu către învins și învingători. A fost un număr de 22 de medalii și ele au fost 22. La Arad au mai rămas 5 extra fiindcă au avut un staff mai puțin numeros. Mai mult de atât, am invitat și președintele în cauză și niște oameni care sunt lângă echipă la Constanța și au preferat să stea deoparte. Nu pot să fac eu în sală la Arad artificii. Nu e show-ul din WNBA fiindcă nu suntem la nivelul acela de marketing.”