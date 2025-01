LIGA A II-A SE REIA PE 22 FEBRUARIE

Sărbătorile au trecut, am schimbat anul, dar Liga 2 Casa Pariurilor mai are de așteptat până să-și dispute primele meciuri din 2025. Eșalonul secund revine pe stadioane și la televizoare pe 22 februarie și mai are de disputat, până a trage cortina peste sezonul regular, încă 4 etape.

Situația la zi din clasament

Până în acest moment, FK Csikszereda, liderul fără dubii al eșalonului secund, este singura formație care are asigurat matematic locul în play-off.

Ciucanii mai au de disputat 4 meciuri pe teren, ceea ce înseamnă 12 puncte puse în joc, însă diferența față de locul 6 este deja de 14 puncte.

Mai departe, Steaua București, echipa care nu a fost învinsă deloc până în acest punct, are nevoie de o victorie în ultimele runde din sezonul regular pentru a merge și ea în play-off.

Imediat ce coborâm pe locul 3 începe lupta de a fi sau a nu fi. Diferența dintre formația de pe ultima treaptă a podiumului, ACSM Reșița, și locul 12, Concordia Chiajna, este de doar 6 puncte.

Astfel, reșițenii, FC Voluntari, Metaloglobus București, Campionii FC Argeș, FCU 1948 Craiova, CS Afumați, CSM Slatina, Metalul Buzău, Corvinul Hunedoara și Concordia Chiajna vor avea 4 etape decisive în perioada 22 februarie-8 martie.

Zona roșie, „un butoi cu pulbere”

În urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică din 23.10.2024, ACS Viitorul Târgu Jiu a fost sancționată cu excluderea din Liga 2 Casa Pariurilor și a fost retrogradată în ultima competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal pe teritoriul căreia se află sediul clubului.

Astfel, au rămas 21 de competitoare, iar lupta din a doua parte a clasamentului este pe muchie de cuțit.

CS Mioveni este lanterna roșie a ligii secunde, în timp ce Câmpulung Muscel, cu doar un singur succes și 7 puncte acumulate în 16 runde, ține aproape.

Lupta este și mai strânsă aici, la retrogradare, ținând cont că diferența dintre Chindia Târgoviște, locul 14 cu 16 puncte, și CSC Șelimbăr, locul 19 cu 14 puncte, este de doar două puncte.

FC Bihor Oradea, Unirea Ungheni, CSC Dumbrăvița, CSM Focșani, locurile 15, 16, 17, respectiv 18 au adunat toate câte 15 puncte, diferența fiind făcută la golaveraj.

Cum arată meciurile etapei 18, prima din 2025

FCU 1948 Craiova – Campionii FC Argeș

Metalul Buzău – Câmpulung Muscel

CSC Dumbrăvița – Ceahlăul Piatra Neamț

Steaua București – FC Voluntari

CSM Focșani – CS Afumați

FC Bihor Oradea – Unirea Ungheni

FK Csikszereda – CSC Șelimbăr

CSM Slatina – Chindia Târgoviște

Concordia Chiajna – Metaloglobus București

CS Mioveni – Corvinul Hunedoara

*orele și datele de disputare vor fi stabilitate ulterior