LIGA A II-A ÎN CIFRE. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN RUNDA A II-A

Cifrele etapei 2 din Liga 2 Casa Pariurilor:

0 este numărul de goluri încasate de Corvinul Hunedoara după două runde de campionat. Este, de altfel, singura echipă care nu a primit gol în actualul sezon. Cea mai slabă defensivă este cea a Olimpiei Satu Mare, care are deja şase goluri în dreptul ei după două runde;

1 singură echipă nu a primit niciun avertisment după două etape scurse din actuala ediţie de campionat. Este vorba de nou-promovata FC Bacău, care este singura grupare aflată la cota 0 în ceea ce priveşte cartonașele. Alte patru cluburi, CS Afumaţi, Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK şi Metalul Buzău au câte o singură rundă fără avertismente;

2 portari au evoluat pentru prima dată în actuala ediţie de campionat. Este vorba de Yanis Stanciu de la CS Afumaţi şi Bogdan Ungureanu de la Sepsi OSk, ambii fiind împrumutaţi la actualele echipe de club: primul de la Concordia Chiajna şi al doilea de la Rapid București;

4 goluri marcate în deplasare este noul record absolut al celor de la FC Bihor Oradea. Precedenta performanţă a clubului bihorean a fost de trei goluri, reuşită de două ori pe parcursul sezonului trecut, în două victorii cu 3-0 în deplasările de la CSM Focşani şi FCU 1948 Craiova;

4 puncte şi 2 meciuri consecutive fără eșec este cel mai bun start de sezon pentru Ceahlăul Piatra Neamț în cele trei sezoane pe care le are în Liga 2 Casa Pariurilor. În primul sezon, nemţenii au bifat o victorie şi un eșec, în timp ce vara trecută au debutat cu două eșecuri consecutive;

15 ani, 11 luni şi 26 de zile este recordul actualului campionat pentru cel mai tânăr titular folosit într-un meci oficial. Recordul îi aparţine fundașului central de la CS Dinamo, Ayan Anghel, născut pe 14 august 2009;

111 minute au trecut din actualul campionat până s-a marcat primul autogol al sezonului. Ghinionistul a fost Bogdan Vasile de la CSC Dumbrăviţa, care a trimis în propria poartă în minutul 21 al meciului cu ACSM Reşiţa.