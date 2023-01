Legăturile suspecte ale Ursulei von der Leyen cu firma Pfizer

Miercuri, 11 ianuarie 2023, pe site-ul “Realitatea.net”, unul dintre puținele site-uri de știri generale, capabil de redarea obiectivă a evenimentelor, un nou scandal aruncă în aer Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, este investigată de procurori pentru legături suspecte cu firma Pfizer și contractul de 1,8 miliarde de doze de vaccin. Ancheta uriașă a fost începută de Parchetul European condus de procurorul-șef Laura Codruța Koveși.

Contractele uriașe pe bani grei ridică tot mai multe semne de întrebare în contextul în care s-au cumpărat 1,8 miliarde de doze, iar populația Uniunii este de doar 450 de milioane de oameni.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este principala verigă în afacerea cu americanii de la Pfizer. Procurorii europeni vor să afle mai multe despre mesajele trimise dintre Ursula și un șef al companiei farmaceutice, însă s-au lovit de un refuz din partea Comisiei.

Șmecheria Ursulei: și-a resetat telefonul

Documentele din aceste contracte au fost gestionate netransparent de către Executivul Uniunii Europene, susțin anchetatorii. Mesajele au fost șterse, iar Ursula von der Leyen chiar și-a resetat telefonul la setările din fabrică astfel încât toate informațiile utile în anchetă au dispărut.

Din acest, să-i zicem eveniment… istoric, reiese clar un lucru: corupția nu este doar apanajul clasei politice românești. Diferența este doar la nivel de… cantitate. Cu cât un contract oneros este mai mare, cu atât mai grasă este și recompensa. Consolator este faptul că nu numai contribuabilul român este luat de fraier de clasa politică, dar de proști sunt luați toți contribuabilii de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene de către politicienii la nivel superior continental. Problema stă cam în felul următor: toți prim-miniștrii, din toate statele membre ale Uniunii Europene sunt, într-un fel, subordonați madamei Ursula von der Leyen care, în ierarhia politică, este șefa șefilor. Deci, dacă ați uitat, vă reamintesc că șpaga, la nivel local, dar și continental, a fost legalizată, devenind oficială, sub denumirea pudică de comision sau de consultanță de specialitate. Reluăm: procedeul este teribil de simplu. Un cineva, proprietar de firmă, cu mare capacitate de producție, produce ceva cu mare căutare pe piață, așa de mare, uneori chiar disperat de mare nevoie și căutare, încât produsul nu mai este luat la bani mărunți pentru constatarea calității. Acum, pentru vânzarea rapidă a colosalei cantități de vaccinuri anticovid produse se caută rapid persoana ce poate și chiar are puterea administrativ-politică să le ordone altora să cumpere.

Astfel, începe un joc ce nu ia în calcul că ar putea fi pusă în pericol sănătatea sau chiar viața cel ce vor fi vaccinați. Ceea ce contează este doar profitul firmei americane Pfizer Inc. cu sediul în New York City, considerată în 2012, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, clasată pe locul 57 pe lista Fortune 500 din 2018 a celor mai mari corporații din SUA după venituri totale. Prinre altele, în prezent, compania produce și comercializează preparatul Viagra, dar și primul vaccin aprobat de FDA contra Covid-19.

Ursula și americanii

Să continuăm: madam Ursula pentru a fi de folos americanilor trebuie să aibă o rudă implicată în afacerea acestora. Se pare că ruda există: soțul Ursulei. Pasul următor: Ursula este valabilă dacă are în subordine, la nivel de continent, oameni care pot ordona la rândul lor altora ce au utila calitate morală de a executa ordinul fără să comenteze. Cine sunt acești indivizi utili? Aceștia sunt prim-miniștri din statele Uniunii Europene care la rândul lor au, în subordine miniștri ai Sănătății și o serie de arafați incompetenți, dar extrordinar de tupeiști. Condițiile fiind îndeplinite, Pfizer produce vaccinul netestat, care totuși va fi testat pe pielea oamenilor simpli, în majoritatea lor creduli. Firma se va umple de bani, Ursula se va umple de bani, prim-miniștri se vor umple de bani sau nu, dacă sunt tolomaci grămadă, plus posibilii arafați din diferite state euopene. Încă o mențiune: banii încasați de firma americană și de… colaboratorii acesteia provin din taxele și impozitele plătite de fraierii care zilnic muncesc pentru a plăti mai întâi dările, de teamă să nu fie, în caz contrar, exterminați pe cale administrativă.

Interesant că madam Ursula a ordonat și a sprijinit achiziționarea de 1,8 miliarde de doze de vaccin pentru o populație de doar… 450 de milioane de oameni. Oare, cel puțin din punct de vedere moral, Ursulica, mare șefă, n-ar trebui să plătească pentru faptul că a obligat oamenii să se vaccineze cu un ser netestat, despre care nu se știa cu precizie ce efecte adverse are. Adevărul este că nimeni nu va fi tras la răspundere, iar ursulele, voiculești și arafații se vor bucura de libertatea de a trăi în liniște și pace.

O ultimă consemnare: în perioada 2020 – 2022, în România se murea doar din cauza covidului. Pe atunci, la românii nu se mai murea din alte cauze, nici de bătrânețe.