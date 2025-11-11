Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Lecții de siguranță pentru elevi la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

 Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități educative la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, în cadrul programului național „Școala Altfel”.

Elevii a trei clase pregătitoare au învățat, prin joc și exerciții practice, regulile de circulație și modul în care pot fi în siguranță pe stradă. Activitățile au inclus și aplicarea cunoștințelor într-un laborator rutier amenajat în curtea școlii, dar și în trafic, demonstrând că au înțeles instrucțiunile polițiștilor.

Ulterior, două clase de a IV-a au discutat despre siguranța pe internet, riscurile mediului online și modalitățile de protecție împotriva pericolelor digitale.

Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, elevilor li s-au oferit și informații despre riscurile și consecințele juridice ale utilizării ilegale a materialelor pirotehnice.

Acțiunile fac parte din Programul Național al Inspectoratului General al Poliției Române privind siguranța minorilor, din proiectul „Setează siguranța copilului tău”, precum și din campania „Siguranța nu este un artificiu”.

 „Seara de carte la Târgoviște" – joi, 13 noiembrie 2025
Măsuri de ordine publică la meciul Chindia Târgoviște – CS Afumați
