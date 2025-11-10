Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Laurențiu Florea, convocat la lotul național de lupte!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Sportivul Laurențiu Florea, legitimat la CSȘ Târgoviște, face din nou cinste orașului și clubului său, fiind convocat la lotul național de lupte. Acesta participă în aceste zile la un stagiu internațional de pregătire desfășurat la Košice, Slovacia, alături de alți sportivi de top din țară.

Stagiul a început pe 4 noiembrie și se va încheia cu un turneu internațional, care va avea loc în 8–9 noiembrie, la care participă competitori din Slovacia, Ungaria, Germania, Republica Moldova, Cehia și România.

Această selecție reprezintă o recunoaștere a efortului și performanței lui Laurențiu, care își continuă astfel parcursul sportiv la cel mai înalt nivel. Sportivul și antrenorul său, Cornel Cornea, se bucură de susținerea întregii echipe CSȘ Târgoviște, care continuă să promoveze excelența și performanța în sportul de performanță.

