LASZLO BALINT SE GÂNDEȘTE LA BARAJ

UTA Arad a pierdut cu 1-2 meciul cu Chindia Târgoviște, din etapa a cincea a play-out-ului, iar situația arădenilor se agravează. La final, Laszlo Balint a tras concluzii amare.

„Au avut șut pe poartă, o lovitură liberă și iei astfel de gol. S-a întâmplat consecutiv, după ce a fost la fel cu Botoșani. A fost echilibrat, dar prima lovitură liberă a însemnat deschiderea scorului.

Aceste greșeli sunt greu de explicat pentru mine. Ăștia suntem. A doua repriză a început foarte bine, am pus presiune, am avut ocazii, am egalat și chiar speram. Și apoi a intervenit acea minge pierdută, când sistemul de prevenție a fost groaznic.

Și după aceea a fost greu. Apoi am încercat toate variantele ofensive, dar Chindia e o echipă care știe foarte bine să țină de rezultat, mai ales că presiunea era foarte mare”, a spus Laszlo Balint.

UTA se află pe antepenultimul loc, care duce la baraj, însă este în luptă cu FC Argeș, care e cu un punct în spate. În aceste condiții, arădenii se gândesc cu îngrijorare la ultimele etape.

„Situația e clară, suntem într-un moment în care nu putem să ne gândim decât la baraj, dar chiar și pentru asta, noi trebuie să ne câștigăm locul acela. Și avem niște meciuri teribile.

Acum o să jucăm semifinala de Cupă, dar, chiar dacă pentru noi e o mândrie, credeți-mă că e mai important campionatul. Trebuie să ne concentrăm, jucăm cu Hermannstadt și apoi finala pentru supraviețuire, cea cu FC Argeș. Nici nu m-am gândit până acum, am fost concentrat sută la sută la acest meci.

Avem 3 zile să găsim soluțiile apte din punct de vedere fizic și mental. Aș fi ipocrit să nu recunoștem că suntem dezamăgiți toți și doza noastră de încredere e scuturată destul de tare.

E un moment foarte complicat, dar ducem lupta până la final, nu e nimic pierdut, chiar dacă șansele noastre pentru evitarea retrogradării în mod direct s-au diminuat, sau sunt aproape zero”, a spus Balint conform digisport.ro.

Laszlo Balint susține că nu se gândește la demisie. După meci, el le-a pus o întrebare elevilor săi și a vrut să știe cine a mai jucat în meciuri de baraj.

„Când am revenit, în noiembrie, echipa era pe loc direct retrogradabil și am spus și atunci că și barajul e o soluție. A fost o discuție, nu o ședință, am discutat cu băieții, e dificil și pentru ei momentul. Chiar i-am întrebat și, cu excepția lui Benga, nimeni nu a mai jucat într-un baraj de menținere.

Trebuie să fim pregătiți pentru barajul cu o echipă de liga a doua, dar va fi foarte dificil. Eu nu sunt aici ca să cedez. Dacă o să terminăm sezonul cu menținere în Liga 1, eu mi-am atins obiectivul, asta am promis.

Acum avem șanse, chiar dacă aceste șanse se traduc prin câștigarea unui baraj, dar eu am încredere că putem termina acest sezon cu un loc pentru Liga 1. După aceea, lururile nu mai sunt la decizia mea”, a precizat Balint.