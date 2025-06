LACRIMILE UNUI CĂPITAN. DANIEL FLOREA A RECUNOSCUT CĂ A TRĂIT UN SEZON TERIBIL LA CHINDIA

La finalul barajului de menținere în Liga a II a, Daniel Florea a oferit câteva declarații emoționante. Cu lacrimi în ochi, atacantul roș-albaștrilor a vorbit despre momentele critice din acest sezon

”Mă apucă plânsul din nou! Pentru că resimțeam deznădejde, simțeam că băieții sunt căzuți! Plângând, am încercat să-i motivez pe băieți (n.r. – la pauză). Și eu, și mai mulți jucători. Și, după aceea, istoria s-a scris pe teren. Ce se mai vorbește pe lângă noi, pentru mine, personal, nu contează. Oricum, cei mici se uită după lucruri mici, mărunte, noi, care am făcut ceva în viața noastră și am urmărit să facem, să ridicăm lucrurile, am făcut și facem în continuare!”.

”Nu vreau să ascund că eu, în vară, am vrut să renunț la fotbal. Și probabil că dacă nu venea propunerea de la Târgoviște mi-aș fi încheiat carierea. O spun cu mâna pe inimă că a fost, de departe, cel mai greu an din cariera mea, unde m-am chinuit cel mai mult, unde am încercat, din experiența mea, să insuflu un alt spirit jucătorilor care poate nu aveau ce pune pe masă la un moment dat, să încerc să-i motivez! Dar, privind în spate, sunt sigur că a fost cel mai greu an din cariera mea, iar dacă lucrurile vor rămâne așa, probabil o să pun stop!”, a spus căpitanul Chindiei.

”Nu am pretenția ca oamenii să cunoască fotbalul ca un jucător, ca un antrenor sau ca un gazetar de sport, dar trebuie să înțeleagă că noi, în afara terenului, suntem oameni, avem familii de întreținut, avem familii care vin la meciuri să ne vadă și aud înjurături! Și lucrurile astea, pentru noi, ăștia pentru care echipa asta contează, dor și apasă! Chiar m-am întâlnit ieri cu un fost fotbalist de aici, de la Târgoviște, și mi-a zis: «Bă, Daniele, am venit, te-am văzut la fel în meciuri. Tu duci o greutate prea mare în spate aici, la echipa asta!» Și chiar a văzut foarte bine treaba asta!” Asta nu înțelege multă lume! Multă lume vine în tribună și strigă: «Aleargă, Florea!» Din minutul 1”, a spus Florea, care nu a mai putut vorbi, fiindcă se abținea să nu izbucnească în plâns.