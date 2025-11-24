Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
La Târgul de Turism al României,  Consiliul Județean, a fost  prezent pentru a arăta bogăția turistică a județului

By: Roxana - Ionela Botea

Consiliul Județean Dâmbovița a fost prezent, și în acest an, la Târgul de Turism al României, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din țară, unde a promovat potențialul turistic al județului și diversitatea atracțiilor pe care Dâmbovița le oferă vizitatorilor.

Reprezentanții județului au prezentat publicului traseele spectaculoase din Munții Bucegi, patrimoniul istoric unic al Curții Domnești din Târgoviște, precum și eleganța și rafinamentul Palatului Brâncovenesc de la Potlogi – obiective emblematice ce definesc identitatea Dâmboviței.

Dâmbovița înseamnă natură, cultură și tradiție.
Fie că este vorba despre drumeții montane, turism cultural, istorie, arhitectură sau experiențe urbane, fiecare colț al județului are un farmec aparte și o poveste de oferit.

Dâmbovița merită descoperită, pas cu pas. Iar noi suntem aici pentru a-i spune povestea și pentru a arăta tuturor cât de bogat și variat este județul nostru”, transmit reprezentanții Consiliului Județean.

