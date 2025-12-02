Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
La  Târgoviștea,  Parada lui Moș Crăciun are loc   pe 13 decembrie

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Târgoviștea se pregătește să îmbrace straiele sărbătorilor de iarnă odată cu revenirea unei tradiții îndrăgite: Parada lui Moș Crăciun, care va avea loc vineri, 13 decembrie. Evenimentul va marca deschiderea oficială a programului festiv de iarnă și promite să transforme orașul într-un tărâm al poveștilor.

Pe străzile centrale își vor face apariția personaje îndrăgite din universul copilăriei, spiriduși veseli, mascote luminoase și artiști costumați în teme de sezon. Întregul oraș va vibra într-o atmosferă de sărbătoare, cu decoruri spectaculoase, lumini strălucitoare și colinde care vor însoți alaiul.

Punctul de maximă atracție va fi sosirea lui Moș Crăciun, moment pe care cei mici îl așteaptă cu nerăbdare. Ajuns în oraș, Moșul va saluta copiii și le va transmite gânduri bune, într-o seară plină de emoție și magie.

Parada își propune să aducă zâmbete, entuziasm și un plus de bucurie comunității, marcând începutul perioadei festive într-un mod spectaculos și memorabil.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

