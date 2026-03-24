 La Târgoviște: Muzică religioasă și pricesne tradiționale

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița marchează și în acest an sărbătoarea Floriilor printr-un concert extraordinar de muzică religioasă și pricesne tradiționale, eveniment ajuns la ediția a X-a. Manifestarea va avea loc pe 3 aprilie 2026, la Amfiteatrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, începând cu ora 18:00.

Floriile, sărbătoare care deschide ciclul Paștelui, evocă Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, atunci când Hristos a fost întâmpinat de mulțime cu flori și ovații. Evenimentul oferă locuitorilor Târgoviștei oportunitatea de a intra într-o atmosferă spirituală înainte de Sfintele Paști, pregătindu-i pentru comemorarea Patimilor Domnului.

Protagoniștii concertului sunt Corala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște, dirijată de Mihai Vlădăreanu, iar tabloul muzical va fi completat de interpretele de folclor Simona Dinescu și Marina Roșu, care vor interpreta pricesne tradiționale, aducând frumusețea muzicii bisericești direct în inima orașului.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile, iar organizatorii invită târgoviștenii să participe și să se bucure de o seară de muzică religioasă, tradiție și spiritualitate. Concertul se înscrie în seria de manifestări culturale menite să păstreze și să promoveze valorile religioase și folclorice ale județului Dâmbovița.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița derulează la nivelul întregului județ o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor
Echipa de baschet CSM-CSU Târgoviște își consolidează lotul pentru finalul sezonului, anunțând două transferuri importante: revenirea Anamariei Vîrjoghe și sosirea Elizei Pinzar.
Roxana - Ionela Botea
Cartofii noi românești costă mai mult decât un kilogram de carne.

Primele recolte din solarii au fost culese și...

AJOFM Dâmbovița anunță o nouă ofertă generoasă pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă: 281 de posturi vacante, dintre care 221 sunt...

 Printre cele mai căutate meserii se numără: ajutor de...

Declararea stării de criză în domeniul combustibililor

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți și...

