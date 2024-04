La Poiana a ajuns o parte din echipamentele IT pentru dotarea școlilor

În toamna trecută, chiar la debutul anului școlar, școlile din comuna Poiana au fost dotate cu mobilier nou. Vestea bună este că au sosit în mare parte și echipamentele de ultimă generație , constând materiale didactice, table interactive, routere WI-FI sistemele video și de sunet, imprimante.

„După ce în luna septembrie, la început de an școlar a fost schimbat mobilierul în ambele unități de învățământ, a venit timpul ca astăzi, să vă anunț că au sosit table interactive, sistem sunet, camere video, imprimante A4, scannere, routere WI-FI, pentru toate sălile de clasă in școlile din Comuna Poiana.

Luni vor sosi și 23 laptopuri pentru laboratorul de informatică, și sistem All-In-One, pentru toate cadrele didactice.

Am promis, am îndeplinit”-a subliniat Marian Șerban, primarul Comunei Poiana.