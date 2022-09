La Moreni, liberalii merg pe mâna nou venitului în partid Răzvan Bejan

1 0

Fostul viceprimar al Municipiului Moreni, Răzvan Bejan, a participat în premieră la o conferință de presă, în calitate de membru PNL și președinte al organizației municipale a partidului. Bejan a precizat că odată cu demisia din Pro România a ales să demisioneze și din Consiliul Local Moreni, pentru că n-a vrut „să mai agite apele” și așa a considerat că este etic:

„Am considerat etic să demisionez din Consiliul Local Moreni odată cu plecarea din fostul partid, pe de altă parte, prin poziția pe care o am în prezent am foarte multă treabă, fiindcă vreau să facem din Organizația PNL Moreni o organizație puternică, respectată, pentru că așa îi stă bine Partidului Național Liberal, să se bată de la egal la egal cu Partidul Social Democrat, pentru că tot suntem în alianță. Și pentru că tot vorbim de alianță, am și un mesaj destul de clar pentru toată lumea din Moreni care simpatizează Partidul Național Liberal: să vină alături de mine, să facem o structură puternică, dar să înțeleagă că una este să facem blat cu PSD, alta să facem alianță! Să putem să ne privim onest, în față și să luăm decizii importante pentru Moreni. Eu sunt deschis la dialog dar, dacă se apelează la mine pentru diverse mișmașuri eu voi spune „pas”. Pe peneliștii vechi din Moreni, dacă au gânduri serioase, îi aștept alături de mine. Sunt un om pus pe a construi, nu pe a distruge și nu-mi plac conflictele!”

În aceeași conferință de presă, Răzvan Bejan a fost prezentat oficial de șeful liberalilor dâmbovițeni, senatorul Virgil Guran, drept candidat al partidului pentru funcția de primar al Municipiului Moreni, la alegerile locale din 2024.