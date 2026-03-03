La meciul cu FC Bihor, Chindia Târgoviște a inaugurat linia specială de echipament 𝐇𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄, aducând în prim-plan o figură emblematică a istoriei românești: domnitorul Vlad Țepeș

Tricourile sunt concepute pentru a reprezenta cu mândrie Târgoviștea și județul Dâmbovița în sportul național, combinând tradiția și istoria cu pasiunea pentru fotbal.

Tricouri disponibile pentru suporteri

Fanii echipei pot achiziționa ultimele articole disponibile din colecția 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐇𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 accesând linkul oficial: https://tinyurl.com/ChindiaHeritage

Colecția îmbină simboluri istorice cu identitatea vizuală a clubului, oferind un mod unic de a susține echipa preferată.

Fotografii oficiale realizate de Renato Anghelescu / Chindia Târgoviște surprind echipa purtând noile tricouri în teren, evidențiind designul inspirat din istorie și mândria locală.

Tricourile 𝐇𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 nu sunt doar echipament de joc, ci și o declarație de identitate și apartenență la istoria și comunitatea târgovișteană.