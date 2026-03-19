La Centrul de zi din Valea Mare, s a desfășurat miercuri, 18 martie 2026, o activitate social filantropică dedicată copiilor din comunitate, organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cu acest prilej, au luat parte preoți și tineri din comitetele parohiale ale parohiilor: Broșteni, Cobia, Gura Foii, Mânăstirea Cobia și Mislea, care au oferit copiilor beneficiari daruri menite să le susțină educația și buna dezvoltare.

Darurile au constat în: articole de papetărie necesare activităților școlare, dulciuri, jucării și produse igienico sanitare. Întâlnirea a adus bucurie copiilor și a evidențiat implicarea concretă a comunităților parohiale în viața socială locală.

Totodată, participarea tinerilor voluntari a reprezentat un prilej de formare în spiritul responsabilității, al generozității și al slujirii aproapelui, valori fundamentale ale credinței ortodoxe.

Sindicatele din Educație anunță că vor continua protestele și la simulările examenului de Bacalaureat
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

