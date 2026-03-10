La Campionatul Național de Karate Shito-Ryu desfășurat la COSR Izvorani, sportivii Clubului Sportiv Universitar din Târgoviște au demonstrat încă o dată valoarea, determinarea și spiritul de luptă care definesc clubul.

Felicitări pentru performanțele obținute:

Costanzo Isabela – Locul 1 Kata Kobudo Simplu Senioare

Oprescu Bogdan – Locul 1 Kata U21 |

Locul 1 Kobudo Seniori , Locul 3 Kata Seniori , Locul 3 Kumite Seniori – 72 kg

Mulțumiri speciale domnului antrenor Marinoiu Viorel, pentru dedicarea, profesionalismul și sprijinul constant oferit sportivilor noștri.

Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște continuă să inspire prin muncă, disciplină și pasiune!

Bravo, campionilor !