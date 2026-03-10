Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

La Campionatul Național de Karate Shito-Ryu desfășurat la COSR Izvorani, sportivii Clubului Sportiv Universitar din Târgoviște au demonstrat încă o dată valoarea, determinarea și spiritul de luptă care definesc clubul

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La Campionatul Național de Karate Shito-Ryu desfășurat la COSR Izvorani, sportivii Clubului Sportiv Universitar din Târgoviște au demonstrat încă o dată valoarea, determinarea și spiritul de luptă care definesc clubul.

Felicitări pentru performanțele obținute:

Costanzo Isabela –  Locul 1 Kata Kobudo Simplu Senioare

Oprescu Bogdan –  Locul 1 Kata U21 | 

 Locul 1 Kobudo Seniori ,  Locul 3 Kata Seniori ,  Locul 3 Kumite Seniori – 72 kg

 Mulțumiri speciale domnului antrenor Marinoiu Viorel, pentru dedicarea, profesionalismul și sprijinul constant oferit sportivilor noștri.

 Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște continuă să inspire prin muncă, disciplină și pasiune!

 Bravo, campionilor !

Articolul precedent
Chindia Târgoviște a confirmat forma bună din acest sezon și și-a asigurat matematic participarea în play-off-ul Ligii 2
Articolul următor
O tragedie s-a produs în comuna Crevedia pe 9 martie 2026, în jurul orei 12:55, când polițiștii Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost alertați prin SNUAU 112 despre un incident grav: un bărbat a fost înjunghiat.
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița