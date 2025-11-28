Judocanii de la CS Târgoviște, performanță de excepție la Naționalele de Veterani: un titlu de campion și trei medalii aduse acasă

Sportivii de la CS Târgoviște au avut o evoluție strălucitoare la ediția din acest an a Campionatului Național de Judo pentru Veterani, competiție desfășurată în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, la sfârșitul săptămânii trecute. Judocanii dâmbovițeni au revenit acasă cu trei medalii – aur, argint și bronz – demonstrând încă o dată forța și constanța clubului pe scena națională.

Ilie Torcică, din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

Performanța cea mai importantă a fost obținută de Ilie Torcică, antrenorul secției de judo a clubului, care a cucerit titlul de campion național la categoria M7 – 81 kg. Torcică a dominat clar competiția, impunându-se în fața tuturor adversarilor și demonstrând, încă o dată, experiența și valoarea care îl recomandă drept unul dintre cei mai constanți sportivi ai categoriei.

Argint și bronz pentru CS Târgoviște

Două rezultate remarcabile au venit și din partea judocanilor

Cezar Sulugiu – medalie de argint la categoria M5, 100 kg,

și Andrei Pătrașcu – medalie de bronz la categoria M1, 100 kg.

Amândoi au avut un parcurs solid, confirmând nivelul înalt al pregătirii din cadrul clubului și ambiția cu care sportivii se prezintă la fiecare competiție.

Un club unit, rezultate pe măsură

Performanțele obținute la Cluj-Napoca evidențiază încă o dată că judo-ul dâmbovițean crește prin muncă, disciplină și spirit de echipă. Medaliile aduse la CS Târgoviște nu sunt doar rezultatul pregătirii tehnice, ci și al solidarității și motivației care caracterizează această secție sportivă.

CS Târgoviște își reconfirmă reputația de club puternic, capabil să formeze și să susțină sportivi de valoare, indiferent de vârstă sau categorie.