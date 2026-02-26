Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită

By: Roxana - Ionela Botea

AJOFM Dâmbovița dă vestea bună că județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa la aceste programe de calificare profesională.

Este o oportunitate importantă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau pentru cei care doresc să își schimbe domeniul de activitate.

Printre cursurile cu cele mai multe locuri disponibile se numără:

 Operator introducere, validare și prelucrare date – 123 locuri

 Ajutor bucătar – 84 locuri

 Îngrijitor spații verzi – 81 locuri

 Referent resurse umane – 81 locuri

 Competențe digitale (inclusiv siguranță online și securitate cibernetică) – 70 locuri

 Bucătar – 67 locuri

 Electrician în construcții – 67 locuri

Persoanele interesate din Dâmbovița sunt îndemnate să se adreseze agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința.

 Pentru mulți dâmbovițeni, luna martie poate însemna un nou început profesional!

Peste 17.000 de profesori și-au pierdut locurile de muncă de la începutul mandatului premierului Bolojan
Nu rata meciul Chindia – FC Bihor
