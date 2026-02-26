Județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa programe de calificare profesională gratuită

AJOFM Dâmbovița dă vestea bună că județul Dâmbovița se află pe primul loc în țară, cu 198 de persoane care vor putea participa la aceste programe de calificare profesională.

Este o oportunitate importantă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau pentru cei care doresc să își schimbe domeniul de activitate.

Printre cursurile cu cele mai multe locuri disponibile se numără:

Operator introducere, validare și prelucrare date – 123 locuri

Ajutor bucătar – 84 locuri

Îngrijitor spații verzi – 81 locuri

Referent resurse umane – 81 locuri

Competențe digitale (inclusiv siguranță online și securitate cibernetică) – 70 locuri

Bucătar – 67 locuri

Electrician în construcții – 67 locuri

Persoanele interesate din Dâmbovița sunt îndemnate să se adreseze agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința.

Pentru mulți dâmbovițeni, luna martie poate însemna un nou început profesional!