Județul Dâmbovița intră, începând de astăzi, 17 februarie, ora 10:00, sub incidența unei atenționări meteorologice COD GALBEN, valabilă până miercuri, 18 februarie, ora 22:00

Meteorologii anunță un episod de iarnă autentică, cu precipitații însemnate cantitativ, ninsori consistente, intensificări ale vântului și condiții de viscol, care pot afecta atât zonele joase, cât și aria montană a județului.

Cantități importante de precipitații și strat consistent de zăpadă

În intervalul menționat, în județ se vor acumula cantități de precipitații de 25–30 l/mp, iar izolat se pot depăși 40 l/mp. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, favorizând depunerea unui strat de zăpadă cuprins, în medie, între 10 și 30 de centimetri.

În zona de nord a județului și în arealul montan, depunerile pot fi mai consistente, iar condițiile de drum pot deveni dificile în special pe sectoarele în pantă sau în zonele expuse viscolului.

Vânt puternic și viscol

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50–70 km/h, ceea ce va determina viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 100 de metri, în special în zonele deschise.

Autoritățile atrag atenția că aceste condiții pot duce la: formarea de troiene, îngreunarea circulației rutiere, întârzieri în transportul public, posibile avarii la rețelele de electricitate, în cazul acumulărilor de zăpadă umedă și al vântului puternic.

Recomandări pentru populație

Reprezentanții structurilor de intervenție recomandă cetățenilor:să evite deplasările neesențiale pe durata avertizării;

să verifice starea tehnică a autoturismelor și să le echipeze corespunzător pentru iarnă;să se informeze permanent din surse oficiale;să evite zonele împădurite sau expuse riscului de cădere a arborilor.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte autovehicule.

Iarnă în toată regula

Episodul de vreme severă marchează o intensificare a condițiilor de iarnă în județul Dâmbovița, iar evoluția fenomenelor va fi monitorizată în permanență. În funcție de situație, autoritățile pot dispune măsuri suplimentare pentru protejarea populației.

Cetățenii sunt încurajați să manifeste prudență și responsabilitate în această perioadă cu risc meteorologic ridicat.