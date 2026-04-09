Joia Mare, cunoscută în tradiția populară și ca Joimărița, este una dintre cele mai importante și încărcate de semnificație zile din Săptămâna Patimilor

Este ziua în care credincioșii se apropie mai mult ca oricând de jertfa și iubirea Mântuitorului Iisus Hristos, reflectând asupra suferinței și sacrificiului Său pentru omenire.

În această zi, tradițiile și obiceiurile populare se împletesc cu practicile religioase. Printre cele mai importante activități recomandate se numără:

Participarea la biserică – Denia celor 12 Evanghelii: Seara Joimăriței este marcată de una dintre cele mai impresionante slujbe din an. În cadrul acestei denii, se citesc cele 12 Evanghelii ale Patimilor, prezentând drumul suferinței lui Iisus. Credincioșii sunt îndemnați să stea cu lumânarea aprinsă și să asculte cu inimă smerită.

Vopsirea ouălor roșii

Tradiția spune că ouăle se vopsesc în această zi, mai ales în roșu, simbolizând sângele vărsat de Mântuitor. Se crede că ouăle vopsite în Joia Mare nu se strică ușor și aduc binecuvântare în casă.

Aprinderea lumânărilor pentru cei adormiți: Joia Mare este și ziua pomenirii morților. Lumânările aprinse luminează calea sufletelor celor plecați și consolidează legătura între cei vii și cei adormiți.

Curățenia în casă și în suflet

Până în această zi trebuie finalizată curățenia casei, însă cea mai importantă este curățenia sufletească: iertarea, liniștea și împăcarea cu cei din jur.

Rugăciunea cu credință: În Joia Mare, Iisus S-a rugat în Grădina Ghetsimani, iar credința spune că rugăciunile rostite cu inima deschisă în această zi sunt deosebit de puternice. Credincioșii se roagă pentru iertare, liniște și ajutor divin.

Pregătirea pascăi și a bucatelor de Paște: Gospodinele încep pregătirea mesei pascale, realizând pască, cozonaci și alte bunătăți cu gând curat și liniște sufletească.

Totodată, în această zi este recomandat să se evite certurile, vorbele grele, munca grea, gălăgia, gândurile rele și graba. Joia Mare nu este doar o zi de pregătire practică, ci și o zi de trăire profundă, o oportunitate de introspecție și de pregătire spirituală pentru Înviere.

Prin respectarea acestor tradiții și obiceiuri, credincioșii duc mai departe valorile străvechi ale comunității și păstrează vie legătura dintre credință, familie și spiritualitate.