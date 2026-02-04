Joi, 5 februarie 2026,Sala „Ioan Valerian” va găzdui confruntarea dintre CSU Târgoviște și CSU ASE București, un meci esențial în cadrul Play-off-ului Ligii 1 de Baschet Masculin

Echipa târgovișteană revine pe teren după meciuri intense și pregătită să ofere un spectacol memorabil. Pentru CSU Târgoviște, fiecare meci din Play-off este o oportunitate de a demonstra determinarea, calitatea jocului și dorința de a lupta pentru poziții cât mai bune în clasament.

Suporterii joacă un rol esențial în această confruntare. Energia din tribune și susținerea publicului sunt un adevărat motor pentru jucători, iar echipa îi încurajează să fie alături în număr cât mai mare. Prezența fanilor poate face diferența și poate încuraja echipa să obțină o nouă victorie importantă în drumul spre succes în Play-off.

Meciul promite momente spectaculoase, faze rapide și coșuri spectaculoase, dar și multă tensiune și emoție pentru suporteri. CSU Târgoviște și CSU ASE București promit o confruntare disputată, cu fiecare echipă determinată să dea tot ce are mai bun pe teren.

Organizatorii și echipa fac apel la fani să vină la sală și să susțină echipa în mod responsabil, respectând regulile și păstrând siguranța pe întreaga durată a meciului.

Un mesaj special este adresat familiilor și copiilor pasionați de baschet: prezența voastră creează o atmosferă unică și transmite jucătorilor motivația necesară pentru a performa. CSU Târgoviște continuă să construiască o comunitate puternică în jurul baschetului, iar fiecare meci este un prilej de a celebra sportul și talentul local.

Nu ratați această confruntare! Joi, Sala „Ioan Valerian” devine centrul baschetului târgoviștean, unde emoția și pasiunea pentru joc se întâlnesc cu talentul jucătorilor.