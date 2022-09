Jandarmii dâmbovițeni în mijlocul școlarilor 

1 0

Luni, 5 septembrie, la festivitățile de deschidere a noului an școlar, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița au fost alături de elevii și cadrele didactice, pentru creşterea gradului de siguranţă în zona instituţiilor de învăţământ.

Odată cu începerea noului an şcolar 2022-2023, Jandarmeria Dâmbovița va intensifica măsurile de ordine publică în zona adiacentă unităţilor şcolare, precum şi pe traseele de deplasare a elevilor. Astfel, jandarmii vor acţiona atât în mod independent, cât și în patrule mixte cu colegii polițiști. Sunt pregătiți să asigure o intervenţie promptă în situaţia în care vor fi solicitaţi.

Misiunile de prevenire a faptelor antisociale vor continua zilnic în zona unităților de învățământ.

Colaborarea dintre jandarmi și directorii unităților școlare aflate în responsabilitatea Jandarmeriei Dâmbovița rămâne la fel de strânsă ca până acum, deoarece scopul este comun: siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

Jandarmeria Dâmbovița urează tuturor elevilor și cadrelor didactice mult succes în noul an școlar!