Jandarmii dâmbovițeni îi invită pe cetățeni să participe vineri, 3 aprilie, între orele 12:00 – 14:00, la un eveniment special dedicat Zilei Jandarmeriei Române, organizat în parcarea Dâmbovița Mall

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Evenimentul este gândit ca o întâlnire deschisă cu publicul, într-o atmosferă relaxată, în care vizitatorii vor avea ocazia să descopere îndeaproape activitatea jandarmilor și echipamentele folosite în misiuni.

Cei prezenți vor avea parte de o serie de activități interactive și demonstrații atractive:

prezentarea tehnicii auto utilizate în misiuni;

expunerea echipamentelor specifice și posibilitatea de a le vedea de aproape sau chiar de a le proba;

prezentarea ținutei militare a jandarmilor;

exerciții de dresaj canin, susținute de câinii de serviciu;

tehnici de autoapărare, demonstrate de elevii Clubului Sportiv Rizea Wushu;

discuții directe cu jandarmii despre activitatea și provocările din teren.

Eveniment pentru întreaga familie

Organizatorii transmit că evenimentul este dedicat tuturor vârstelor, fiind o oportunitate excelentă pentru copii, tineri și adulți de a interacționa cu jandarmii și de a înțelege mai bine rolul acestora în comunitate.

Ziua Jandarmeriei Române este marcată anual la 3 aprilie, iar astfel de activități au scopul de a consolida relația dintre jandarmi și cetățeni, dar și de a prezenta publicului activitatea și misiunile instituției.

Jandarmii dâmbovițeni îi invită pe toți cei interesați să participe la eveniment alături de familie și prieteni, promițând o experiență interesantă și educativă pentru întreaga comunitate.

Roxana - Ionela Botea
