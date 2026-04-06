 Jandarmii dâmbovițeni au fost aproape de comunitate

În parcarea Dâmbovița Mall, jandarmii dâmbovițeni au organizat o acțiune specială dedicată Zilei Jandarmeriei Române, menită să familiarizeze cetățenii cu rolul și misiunile Jandarmeriei.

Evenimentul a oferit vizitatorilor oportunitatea de a vedea materialele de protecție și intervenție, tehnica auto, echipamentele specifice jandarmilor montani, precum și demonstrații de dresaj canin și autoapărare realizate de elevii Clubului Sportiv Rizea Wushu, pregătiți de Constantin Rizea, fost subofițer al Inspectoratului.

Tinerii prezenți s-au arătat foarte interesați, adresând întrebări despre activitatea jandarmilor și admirând tehnica specială, câinii de serviciu și exercițiile de autoapărare.

Această acțiune face parte din seria de evenimente organizate pentru a marca 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române (3 aprilie 1850), sub sloganul „De 176 de ani, aproape de comunitate”.