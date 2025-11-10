Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din județul Dâmbovița s-au implicat activ în campania națională „Donează sânge! Salvează o viață!”, desfășurată atât la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, cât și la Centrul de Transfuzie Sanguină.

În cadrul acestei acțiuni, 55 de angajați ai Jandarmeriei Dâmbovița au donat aproximativ 23 de litri de sânge, oferind astfel sprijin concret persoanelor care au nevoie urgentă de transfuzii. Gestul lor a avut și un rol educativ, prin care s-a încurajat comunitatea să participe la această cauză umanitară.

Acțiunea, devenită deja o tradiție în cadrul instituției, face parte din campania derulată la nivel național de Jandarmeria Română și urmărește creșterea conștientizării publicului asupra importanței donării de sânge și beneficiilor acesteia.

Solidaritatea și responsabilitatea civică rămân astfel valori promovate constant de jandarmii dâmbovițeni.