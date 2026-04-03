Jandarmeria Română, la aniversarea a 176 de ani de la înființare

By: Roxana - Ionela Botea

În anul în care Jandarmeria Română aniversează 176 de ani de la înființare, recunoașterea meritelor profesionale ale jandarmilor care s-au remarcat prin dedicare și profesionalism capătă o semnificație aparte.

Astăzi, la sediul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, a avut loc o ceremonie festivă în cadrul căreia inspectorul general, Alin Mastan, a acordat noi grade unor ofițeri și subofițeri, în semn de apreciere pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu.

Militarii au fost avansați înainte de termen, ca recunoaștere a profesionalismului, implicării și rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în sprijinul comunității.

În mesajul transmis cu această ocazie, inspectorul general le-a mulțumit jandarmilor pentru devotamentul, responsabilitatea și spiritul de echipă demonstrate în misiunile zilnice, subliniind rolul important al Jandarmeriei în asigurarea ordinii publice și siguranței cetățenilor.

Totodată, general-maiorul Alin Mastan le-a urat celor avansați mult succes în continuarea carierei, încurajându-i să își păstreze aceeași determinare și profesionalism în îndeplinirea misiunilor viitoare.

Momentul festiv marchează, astfel, nu doar o recunoaștere a meritelor individuale, ci și o reafirmare a valorilor fundamentale ale Jandarmeriei Române: onoare, disciplină și responsabilitate în slujba cetățenilor. 

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

