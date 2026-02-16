 Jandarmeria Dâmbovița a avut în 2025 peste 5.700 de misiuni pentru siguranța comunității

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a prezentat bilanțul activității desfășurate în anul 2025, în cadrul unei ședințe organizate în Sala „Slt. (p.m.) Negulici Valeriu” de la sediul unității.

Raportul de activitate a fost susținut de inspectorul-șef, colonel Matei Mihai, în prezența colonelului Grigore Cristian, șef al Direcției Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, precum și a personalului unității.

Bilanțul anului 2025, în cifre:

378 misiuni de asigurare a ordinii publice;

5.362 misiuni de menținere a ordinii publice;

160 fapte de natură penală constatate;

1.484 sancțiuni contravenționale aplicate (585 avertismente și 899 amenzi), în valoare totală de 553.150 lei;

Asigurarea pazei și protecției la peste 20 de instituții publice;

72 transporturi de bunuri și valori;

247 transporturi cu caracter special;

645 transporturi de corespondență clasificată;

647 mandate de aducere puse în executare;

357 misiuni în cooperare cu alte instituții;

14 acțiuni de salvare desfășurate de jandarmii montani din posturile Peștera și Zănoaga, în zona Munților Bucegi;

145 acțiuni preventive realizate în comunitate.

Investiții pentru dezvoltare

Totodată, la nivelul inspectoratului se află în derulare două proiecte inițiate în anul 2025:

unul pentru creșterea eficienței energetice,

celălalt pentru asigurarea spațiilor de birouri și depozitare, necesare desfășurării în condiții optime a activităților.

Profesionalism și continuitate

Dincolo de cifre, rezultatele obținute în anul 2025 reflectă implicarea și profesionalismul jandarmilor dâmbovițeni în slujba cetățenilor. Conducerea unității a transmis mulțumiri întregului personal pentru efortul depus, dedicarea și spiritul de echipă demonstrate pe parcursul anului trecut.

Obiectivul pentru 2026 rămâne menținerea aceluiași ritm operațional și consolidarea rolului instituției ca partener de încredere pentru siguranța comunității.