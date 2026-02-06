Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Iubirea se ascultă pe note, concert romantic la Muzeul de Istorie Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Muzeul de Istorie din Târgoviște devine, pe 12 februarie 2026, gazda unui eveniment muzical deosebit, dedicat Zilei Îndrăgostiților. Începând cu ora 17:00, publicul este invitat la concertul „Note de iubire”, o seară în care muzica și emoția se împletesc într-un omagiu adus dragostei.

Pe scenă vor urca membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”, alături de soprana Mădălina Barbu și baritonul Alexandru Constantin, care vor interpreta un repertoriu ales de piese de dragoste, menite să creeze o atmosferă caldă și plină de sensibilitate.

Concertul este conceput ca o adevărată călătorie muzicală prin universul iubirii, în care fiecare interpretare va pune în valoare frumusețea sentimentelor și puterea muzicii de a apropia oamenii.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul reprezintă o invitație deschisă tuturor celor care doresc să celebreze dragostea prin artă, într-un cadru cultural deosebit, chiar în inima Târgoviștei. 

