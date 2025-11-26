ITM Dâmbovița a dat amenzi de peste 30.000 lei și caz de muncă nedeclarată

ITM Dâmbovița a desfășurat, în perioada 12–19 noiembrie 2025, o amplă acțiune de control în domeniul transporturilor rutiere, în cadrul campaniei naționale derulate simultan în toate județele țării.

Demersul a urmărit verificarea modului în care angajatorii respectă legislația muncii într-un sector caracterizat de riscuri profesionale ridicate, program neregulat și un cadru normativ aflat în permanentă actualizare.

Ce au urmărit inspectorii:organizarea timpului de muncă și de odihnă al șoferilor;încadrarea legală în muncă și plata drepturilor salariale;evidența corectă a orelor lucrate;acordarea repausului săptămânal și a sporurilor obligatorii;înrolarea angajatorilor în sistemul REGES-ONLINE.

În județul Dâmbovița, inspectorii ITM au efectuat 41 de controale, în urma cărora au aplicat amenzi în valoare totală de 30.500 lei și au depistat o persoană care presta muncă nedeclarată.

Nereguli frecvente descoperite:neacordarea sporului pentru munca de noapte;neconcordanțe între pontajele angajaților și datele descărcate din tahograf;lipsa sporului pentru repausul săptămânal;absența negocierii indemnizației de deplasare conform legii.

Pentru angajatorii care nu s-au înscris încă în platforma REGES-ONLINE, inspectorii au dispus măsuri imediate de conformare, având în vedere apropierea termenului-limită.

„Orice abatere din sectorul transporturilor rutiere poate afecta direct sănătatea lucrătorilor și siguranța rutieră. Este obligația angajatorilor să se conformeze complet și fără întârziere prevederilor legale”, a declarat Marius Lixandru, inspector-șef ITM Dâmbovița.