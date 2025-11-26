Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ITM Dâmbovița a dat amenzi de peste 30.000 lei și caz de muncă nedeclarată

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

ITM  Dâmbovița a desfășurat, în perioada 12–19 noiembrie 2025, o amplă acțiune de control în domeniul transporturilor rutiere, în cadrul campaniei naționale derulate simultan în toate județele țării.

Demersul a urmărit verificarea modului în care angajatorii respectă legislația muncii într-un sector caracterizat de riscuri profesionale ridicate, program neregulat și un cadru normativ aflat în permanentă actualizare.

Ce au urmărit inspectorii:organizarea timpului de muncă și de odihnă al șoferilor;încadrarea legală în muncă și plata drepturilor salariale;evidența corectă a orelor lucrate;acordarea repausului săptămânal și a sporurilor obligatorii;înrolarea angajatorilor în sistemul REGES-ONLINE.

În județul Dâmbovița, inspectorii ITM au efectuat 41 de controale, în urma cărora au aplicat amenzi în valoare totală de 30.500 lei și au depistat o persoană care presta muncă nedeclarată.

Nereguli frecvente descoperite:neacordarea sporului pentru munca de noapte;neconcordanțe între pontajele angajaților și datele descărcate din tahograf;lipsa sporului pentru repausul săptămânal;absența negocierii indemnizației de deplasare conform legii.

Pentru angajatorii care nu s-au înscris încă în platforma REGES-ONLINE, inspectorii au dispus măsuri imediate de conformare, având în vedere apropierea termenului-limită.

„Orice abatere din sectorul transporturilor rutiere poate afecta direct sănătatea lucrătorilor și siguranța rutieră. Este obligația angajatorilor să se conformeze complet și fără întârziere prevederilor legale”, a declarat Marius Lixandru, inspector-șef ITM Dâmbovița.

Articolul precedent
Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației
Articolul următor
Ceremonii organizate cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2025, la Târgoviște 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Social 0
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

AJOFM Dâmbovița anunță peste 480 de locuri de muncă disponibile. 358 sunt pentru persoane calificate

Social 0
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Social 0
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

© 2023 Ziarul Dâmbovița