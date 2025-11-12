Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ISU Dâmbovița recomandă: Pregătește-ți casa pentru iarnă 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Odată cu apropierea sezonului rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița atrage atenția asupra importanței pregătirii locuințelor pentru iarnă, pentru a preveni accidentele și incidentele casnice.

Specialiștii recomandă verificarea instalațiilor de încălzire, curățarea coșurilor de fum și testarea detectoarelor de fum și a stingătoarelor. De asemenea, evitarea supraîncărcării prizelor și a instalațiilor electrice este esențială pentru siguranța familiei.

„Siguranța nu este o întâmplare, ci rezultatul unei planificări atente și al unor măsuri preventive corecte. Fii prevăzător și elimină riscurile înainte ca iarna să aducă probleme neașteptate”, transmit reprezentanții ISU Dâmbovița.

Prin aceste recomandări simple, dar esențiale, cetățenii pot reduce semnificativ riscurile de incendii și accidente casnice, asigurând un sezon rece liniștit și sigur.

