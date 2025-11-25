ISU „Basarab I” Dâmbovița: 246 de intervenții într-o singură săptămână. Recomandări importante pentru sezonul rece

În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au gestionat 246 de evenimente, pompierii fiind solicitați să acționeze în situații diverse ce au necesitat răspuns rapid și coordonat.

Potrivit datelor oficiale, situațiile înregistrate au fost:13 incendii,9 accidente rutiere,41 intervenții la alte tipuri de urgențe (deblocări de ușă, misiuni pirotehnice, asistență persoane, salvări de animale, asigurarea zonelor de risc etc.),183 cazuri medicale, gestionate de echipajele SMURD.

Pentru acoperirea tuturor solicitărilor, peste 140 de pompieri au fost zilnic la datorie, pregătiți să intervină pentru protecția vieții și a bunurilor cetățenilor.

Recomandări pentru sezonul rece

În contextul scăderii temperaturilor și al utilizării intense a sistemelor de încălzire, ISU Dâmbovița reamintește populației o serie de măsuri esențiale de prevenire a incendiilor:Verificați instalațiile de încălzire înainte de utilizare.Curățați și întrețineți sobele, efectuând reparațiile necesare.Nu folosiți lichide inflamabile pentru aprinderea focului.Supravegheați sobele aflate în funcțiune și evitați utilizarea unor aparate defecte.Apelați la personal autorizat pentru curățarea coșurilor de fum și asiguați izolarea lor corespunzătoare față de materialele combustibile.

Ce trebuie să faceți în caz de incendiu

Sunați imediat la 112.

Evacuați locuința în siguranță.

Dacă nu vă pune în pericol, folosiți mijloace de primă intervenție pentru stingerea focului.

Reprezentanții ISU „Basarab I” subliniază că respectarea acestor măsuri poate reduce semnificativ riscul unor evenimente grave, contribuind la un sezon rece mai sigur pentru întreaga comunitate.

Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma națională fiipregatit.ro sau aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.