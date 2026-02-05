Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ÎPS Nifon a hirotesit întru duhovnic cinci tineri preoți din Arhiepiscopia Târgoviștei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit miercuri, 4 februarie 2026, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. La eveniment au fost prezenți părinți consilieri de la Centrul Eparhial.

Cei cinci preoți recent hirotoniți, absolvenți ai studiilor de licență și masterat în cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, sunt:

Pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri (Protoieria Găești)

Pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii (Protoieria Pucioasa)

Pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu (Protoieria Titu)

Pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale (Protoieria Târgoviște Sud)

Pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni (Protoieria Pucioasa)

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a dăruit fiecărui nou duhovnic câte un Molitfelnic și i-a îndrumat cu privire la îmbunătățirea vieții spirituale în parohiile unde slujesc. Ierarhul le-a recomandat să aprofundeze educația catehetică a tinerelor generații și să intensifice colaborarea cu familia și școala.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat frumusețea și complexitatea slujirii preotului duhovnic, precum și responsabilitatea pe care acesta o are în propovăduirea Evangheliei și în construirea unor comunități parohiale dinamice și puternice.

Articolul precedent
Avocat București: Ghid Complet pentru Alegerea Expertului Juridic Potrivit Casei Tale
Articolul următor
Opt mandate de percheziție domiciliară puse în aplicare în Moreni
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

PSD propune scutirea veteranilor de război de la plata CASS.

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Conform ministrului Muncii, doar 366 de veterani de...

De astăzi, autobuzele electrice circulă în Târgoviște și zona metropolitană

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, alături de Corneliu...

Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat ieri ...

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

News

Protest masiv al angajaților din educație, în Piața Victoriei

Administraţie 0
Educația a ieșit din nou în stradă. Peste 3.000...

AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Administraţie 0
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DJ...

© 2023 Ziarul Dâmbovița