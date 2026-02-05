ÎPS Nifon a hirotesit întru duhovnic cinci tineri preoți din Arhiepiscopia Târgoviștei

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit miercuri, 4 februarie 2026, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. La eveniment au fost prezenți părinți consilieri de la Centrul Eparhial.

Cei cinci preoți recent hirotoniți, absolvenți ai studiilor de licență și masterat în cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, sunt:

Pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri (Protoieria Găești)

Pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii (Protoieria Pucioasa)

Pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu (Protoieria Titu)

Pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale (Protoieria Târgoviște Sud)

Pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni (Protoieria Pucioasa)

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a dăruit fiecărui nou duhovnic câte un Molitfelnic și i-a îndrumat cu privire la îmbunătățirea vieții spirituale în parohiile unde slujesc. Ierarhul le-a recomandat să aprofundeze educația catehetică a tinerelor generații și să intensifice colaborarea cu familia și școala.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat frumusețea și complexitatea slujirii preotului duhovnic, precum și responsabilitatea pe care acesta o are în propovăduirea Evangheliei și în construirea unor comunități parohiale dinamice și puternice.