Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

IPJ Dâmbovița a organizat sesiuni de prevenire pentru copiii români din diaspora, în vacanța de vară

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 1 iulie – 7 august 2025, polițiștii dâmbovițeni au desfășurat o serie de activități educative și preventive dedicate copiilor români din diaspora care și-au petrecut vacanța într-un centru de agrement din județ.

Peste 300 de copii au participat la sesiuni interactive organizate la Muzeul Poliției Române, unde au fost informați despre riscurile la care pot fi expuși și metodele de protecție împotriva violenței, abuzului, neglijării, traficului de minori, exploatării prin muncă, dar și despre siguranța rutieră și securitatea în mediul online.

Acțiunile fac parte din campania națională „Dorințe împlinite la vârste potrivite” și din Planul național pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor pe anul 2025. Copiii au avut și ocazia să descopere istoria Poliției Române, uniformele tradiționale și echipamentele folosite în activitatea de zi cu zi.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița continuă să susțină astfel de inițiative menite să protejeze și să informeze tinerii, reafirmându-și angajamentul pentru siguranța tuturor copiilor.

Articolul precedent
CHINDIA JOACĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI CU BĂICOI
Articolul următor
RECHEMĂRI ÎN SERVICE: Registrul Auto Român recomandă verificarea urgentă a autovehiculelor afectate
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița