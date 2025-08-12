IPJ Dâmbovița a organizat sesiuni de prevenire pentru copiii români din diaspora, în vacanța de vară

În perioada 1 iulie – 7 august 2025, polițiștii dâmbovițeni au desfășurat o serie de activități educative și preventive dedicate copiilor români din diaspora care și-au petrecut vacanța într-un centru de agrement din județ.

Peste 300 de copii au participat la sesiuni interactive organizate la Muzeul Poliției Române, unde au fost informați despre riscurile la care pot fi expuși și metodele de protecție împotriva violenței, abuzului, neglijării, traficului de minori, exploatării prin muncă, dar și despre siguranța rutieră și securitatea în mediul online.

Acțiunile fac parte din campania națională „Dorințe împlinite la vârste potrivite” și din Planul național pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor pe anul 2025. Copiii au avut și ocazia să descopere istoria Poliției Române, uniformele tradiționale și echipamentele folosite în activitatea de zi cu zi.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița continuă să susțină astfel de inițiative menite să protejeze și să informeze tinerii, reafirmându-și angajamentul pentru siguranța tuturor copiilor.