Ionuț Drăgănescu revine în forță, medalia de bronz la Campionatul Național U23

Luptătorul Ionuț Drăgănescu, legitimat la CS Târgoviște, a demonstrat că revenirea sa în circuitul competițional a fost una de succes. După o pauză destul de îndelungată, sportivul antrenat de Cornel Cornea a urcat pe podiumul Campionatului Național Individual U23, desfășurat în acest week-end în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Târgu Mureș.

Drăgănescu a obținut medalia de bronz la categoria 86 de kilograme, după ce a câștigat una dintre finalele mici ale competiției. Performanța nu vine întâmplător: în ultimele cinci luni, sportivul a desfășurat un program intensiv de antrenamente, pentru a reveni la forma optimă și a fi pregătit pentru competițiile majore.

„A fost o revenire muncită și o satisfacție uriașă să urc din nou pe podium. Tot efortul depus a meritat!”, a transmis Ionuț după premiere.

Succesul de la Târgu Mureș îl pregătește acum pentru o nouă provocare: Campionatul Național Individual de seniori, care va avea loc în a doua parte a lunii noiembrie, la Reșița. Fanii sportului românesc speră ca Drăgănescu să continue seria evoluțiilor remarcabile și să confirme talentul și determinarea de care a dat dovadă.Ionuț Drăgănescu – exemplu de perseverență și ambiție în lupta pentru performanță!