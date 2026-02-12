Invitație la ceai și carte, de Ziua Națională a Lecturii, la Biblioteca Județeană Dâmbovița 

Vineri, 13 februarie 2026, ora 11:00, Biblioteca Județeană „I.H. Rădulescu” Dâmbovița sărbătorește Ziua Națională a Lecturii prin evenimentul „Invitație la un ceai și o carte”.

Participanții sunt invitați să aducă o cană cu ceai și să se alăture lecturii împreună a unui pasaj din cartea lor preferată, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă.

Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu:

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Casa Corpului Didactic Dâmbovița

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

O oportunitate de a petrece timp de calitate, de a descoperi noi lecturi și de a împărtăși pasiunea pentru cărți!