ÎNVIEREA DOMNULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie, cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, în ziua de 12 aprilie 2026, în Catedrala Voievodală din vechea capitală munteană, după ce a oferit, mai întâi, lumina sfântă miilor de credincioși adunați pe platoul din fața sfântului locaș. Tot aici, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit apoi și Slujba a doua a Învierii, adică Vecernia din ziua de Paști, ce a avut în centrul ei citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi.

La acest eveniment liturgic au luat parte numeroși credincioși din Municipiul Târgoviște, dintre care mulți tineri, iar aceasta a evidențiat efervescența credinței și atașamentul constant față de tradiția pascală.

Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte: Părintele Vicar Eparhial, Părintele Secretar Eparhial, Părinții Consilieri și Inspectori de la Centrul Eparhial, Părintele Prorector al Universității „Valahia” din Târgoviște, Părintele Decan al Facultății de Teologie și Științele Educației, profesori ai Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia”, Părintele Director al Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Părintele Inspector de Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, precum și părinții protopopi.

Înaltpreasfinția Sa a oferit, după aceea, la Reședința eparhială, o recepție pascală, la care au participat clericii care au slujit la Catedrală, reprezentanți ai clerului, precum și stareții și starețele mănăstirilor din eparhie.

În cadrul acestui moment festiv, Corala Catedralei, dirijată de domnul Lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, a susținut un concert dedicat Învierii Domnului, iar Pr. Iustin Sbârciog, secretar al Protoieriei Găești și preot la Parohia Vișina I, a rostit cuvântul festiv.

Chiriarhul nostru a evidențiat, atât în cuvântul său din Catedrală, cât și în cel din Aula „Sf. Voievod Neagoe Basarab”, semnificația teologică și misionară a Învierii Domnului, evenimentul istoric care a înnoit din temelii lumea și a pus bazele civilizației noastre creștine, subliniind că mesajul sărbătorii Învierii este unul de pace, de adevăr, de dreptate, de iubire, de armonie și de reconciliere. Înaltul Ierarh a spus că, dacă am trăi cu autenticitate și consecvență credința creștină, nu am avea astăzi atâtea războaie, violențe sau crize, mai ales între țări creștine, care provoacă suferințe și nenumărate distrugeri. De asemenea, a atras atenția asupra faptului că numeroși contemporani, tineri sau adulți, nu știu să utilizeze cu discernământ mijloacele tehnice ale civilizației moderne, pierzând echilibrul interior și armonia sufletească ce aduc bucurie, speranță și lumină.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a subliniat că învățătura lui Hristos reprezintă expresia adevărului dumnezeiesc, care depășește orice construcție filosofică sau ideologică umană, iar Învierea Domnului este temelia credinței, vieții și mărturiei noastre creștine, pe care o vestim lumii, fiindcă ea reprezintă biruința Vieții asupra morții, a sfințeniei asupra păcatului, a Binelui asupra răului și a Iubirii asupra urii și neînțelegerii. În același timp, ea constituie izvorul bucuriei, al speranței și al vindecării sufletești pentru contemporanii noștri.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că citirea Evangheliei în cadrul slujbei a doua a Învierii are menirea de a sublinia universalitatea Creștinismului, precum și rolul său de a înnoi, reconcilia și apropia oameni și națiuni. Această lectură liturgică, rostită în mai multe limbi, exprimă vocația misionară a Bisericii și deschiderea ei către întreaga umanitate. Înaltul Ierarh a vorbit despre relevanța misionară și teologică a Sf. Ap. Toma, cel care nu s-a îndoit în mod negativ sau prezumțios, ci, prin îndoiala sa, a confirmat realitatea morții și Învierii Domnului, devenind calea către certitudinea desăvârșită. Astfel, îndoiala lui Toma devine o lecție exemplară pentru scepticii, raționaliștii, nihiliștii și pseudocredincioșii tuturor veacurilor, arătând că adevărul se descoperă prin sinceritate, căutare și întâlnire directă cu Mântuitorul Hristos.