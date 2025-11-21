Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Investiții-record la Târgoviște, aproape 100 de milioane de euro în proiecte aflate în derulare

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cifrele vorbesc de la sine: municipiul Târgoviște are în derulare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile în valoare de aproape 100 de milioane de euro, o sumă de aproape zece ori mai mare decât veniturile anuale ale orașului din taxe și impozite.

Autoritățile locale transmit că procesul de atragere și absorbție a fondurilor europene este „în plină desfășurare”, iar investițiile se regăsesc în toate zonele esențiale ale orașului.

Proiectele finanțate includ:modernizarea școlilor și grădinițelor,dezvoltarea transportului public, amenajarea de parcuri și spații verzi, digitalizarea serviciilor,reabilitarea și anveloparea termică a blocurilor, modernizarea iluminatului public,reabilitarea străzilor, extinderea rețelelor de canalizare

Autoritățile subliniază că aceste investiții urmăresc să îmbunătățească direct calitatea vieții locuitorilor, transformând Târgoviștea într-un oraș mai modern, mai eficient și mai prietenos cu cetățenii.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

