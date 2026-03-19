Investiție pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electriceîn județul Dâmbovița

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Târgoviște a finalizat lucrarea de
investiții ”Mărirea gradului de siguranță pe LEA 20 kV Braniște, Derivația 20 kV PT
6028 Titu – LES 20 kV Blocuri, PTZ 6153 Titu” din localitatea Titu, județul Dâmbovița.
Lucrările efectuate au vizat modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă
tensiune, prin:
Realizarea a două posturi de transformare 20/0,4 kV în anvelopă de beton,
nou proiectate, echipate cu transformatoare de 400 KVA, celule modulare
independente, tablouri de distribuție 0,4 kV, dulapuri electroalimentare și
echipamente SCADA;
Realizarea unor linii electrice subterane LES 20 kV cu cabluri monopolare în
lungime totală de 1,35 km;
Realizarea unor noi linii electrice subterane de joasă tensiune (LES 0,4 kV) cu
cablu torsadat în lungime totală de 0,59 km;
Realizarea prizelor de pământ;
Înlocuirea conductoarelor de branșament necorespunzătoare.
Prin execuția acestei lucrări, în valoare de 4,7 milioane de lei, realizată din surse
proprii, utilizatorii vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de
calitate, în condiții de siguranță, prin fiind îndeplinite următoarele obiective:
reducerea numărului și duratei întreruperilor accidentale în alimentarea cu
energie eletrică;
asigurarea parametrilor optimi de funcționare ai rețelelor, conform cerințelor
prevăzute de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a
energiei electrice.
Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității
serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și
sustenabil.
Investiție pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în județul Dâmbovița
