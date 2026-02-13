Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 Investiție majoră în siguranța rutieră: Târgoviștea implementează semafoare inteligente și sisteme anti-coliziune

By: Roxana - Ionela Botea

Lucrările pentru modernizarea sistemului de semaforizare din municipiu au debutat, în cadrul unui proiect amplu derulat de Primăria Târgoviște, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea investiției depășește 20 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, și reprezintă una dintre cele mai importante inițiative de tip „Smart City” implementate la nivelul municipiului.

Proiectul presupune transformarea completă a rețelei de semafoare din oraș prin introducerea unor sisteme inteligente de management al traficului. Printre principalele componente se numără semafoare interconectate, capabile să adapteze timpii de funcționare în funcție de fluxul rutier, sisteme de avertizare pentru depășirea vitezei legale, echipamente anti-coliziune în intersecții, panouri cu mesaje variabile și soluții moderne de informare a participanților la trafic.

De asemenea, va fi operaționalizat un dispecerat modern care va monitoriza în timp real traficul rutier, facilitând intervenții rapide și o coordonare eficientă a circulației.

Reprezentanții administrației locale subliniază că proiectul are ca obiectiv principal creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente, contribuind totodată la fluidizarea traficului și la transformarea Târgoviștei într-un oraș inteligent și conectat.

Roxana - Ionela Botea

