Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO

Dâmbovița își consolidează poziția pe harta industriei de apărare din România și din Europa. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat demararea lucrărilor pentru fabrica Hanwha Aerospace, la Petrești – un viitor centru european de producție pentru echipamente militare destinate NATO.

Investiția aduce un plus major economiei județului: noi locuri de muncă, oportunități de formare profesională și dezvoltare industrială durabilă. Proiectul întărește profilul strategic al Dâmboviței într-un domeniu esențial pentru securitatea regională.

„Dâmbovița are tradiție și expertiză în industria de apărare”, a subliniat Corneliu Ștefan, amintind de reperele industriale deja consacrate: Uzina Automecanica Moreni, Uzina Mecanică Mija și Uzina de Produse Speciale Dragomirești. La acestea se adaugă fabrica de camioane militare IVECO de la Petrești, iar noua investiție Hanwha Aerospace completează o structură industrială solidă și competitivă la nivel european.

Consiliul Județean Dâmbovița susține dezvoltarea zonei prin investiții în infrastructura rutieră. Centura orașului Găești este deja în execuție, iar viitorul Drum Expres Găești – Ploiești va conecta județul la marile coridoare de transport, facilitând logistica și atragerea altor investitori.

Administrația județeană transmite un mesaj clar: Dâmbovița rămâne un partener serios și implicat în toate inițiativele care aduc dezvoltare economică și strategică atât la nivel local, cât și național.