Investiție majoră în educație: Școala Gimnazială Vasile Cârlova va fi complet reabilitată! 

O nouă unitate de învățământ din Târgoviște intră într-un amplu proces de modernizare. Sediul Școlii Gimnaziale „Vasile Cârlova”, situat pe strada Pârvan Popescu, va beneficia de o investiție în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, fonduri nerambursabile obținute prin Programul Regional Sud-Muntenia.

Proiectul vizează reabilitarea completă a clădirii, modernizarea spațiilor educaționale și creșterea eficienței energetice, astfel încât elevii și profesorii să beneficieze de condiții moderne și sigure.

Licitația pentru execuția lucrărilor a fost deja lansată, iar autoritățile estimează că lucrările ar putea începe în această vară, în funcție de finalizarea procedurilor.

Investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii școlare din municipiu și reprezintă un nou pas important pentru creșterea calității actului educațional în Târgoviște.