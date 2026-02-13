Intervenție rapidă a pompierilor ISU Dâmbovița la un incendiu în comuna Ciocănești

Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit în comuna Ciocănești, satul Urziceanca, pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească.

La fața locului au acționat pompierii de la Garda de Intervenție Răcari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la mobilierul din anexă, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat.

Totodată, o persoană care a suferit un atac de panică a primit asistență medicală din partea echipajului SMURD.