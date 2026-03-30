Întâlnirea regională a birourilor permanente ale organizațiilor Partidul Social Democrat din Regiunea Sud-Muntenia, găzduită la Târgoviște de PSD Dâmbovița

La reuniune au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, vicepremierul Marian Neacșu, precum și primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan.

De asemenea, au fost prezenți președinții organizațiilor PSD din regiune: Ion Mînzînă – PSD Argeș, Marian Minea – PSD Giurgiu, Marian Pavel – PSD Ialomița, Vasile Iliuță – PSD Călărași și Adrian Gâdea – PSD Teleorman și vicepreședinte PSD pentru Regiunea Sud.

La întâlnire au mai participat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dar și parlamentari și reprezentanți ai administrației locale.

Discuțiile au fost axate pe dezvoltarea comunităților, creșterea nivelului de trai și necesitatea unor decizii politice și economice adaptate realităților din teren. Totodată, liderii PSD au analizat contextul guvernării, subliniind că actuala formulă nu mai proiectează speranță, iar unele decizii recente transmit mai degrabă ideea unor măsuri contabile, fără viziune.

În cadrul discuțiilor a fost menționată și lipsa de direcție a premierului Ilie Bolojan, dar și nevoia ca PSD să rămână o voce puternică în marile decizii politice.

Totodată, liderii social-democrați au subliniat că partidul va lua o decizie importantă pe 20 aprilie privind continuarea sau nu a participării la guvernare.

Întâlnirea de la Târgoviște a reprezentat nu doar un moment de analiză politică, ci și unul de mobilizare, liderii PSD din Regiunea Sud-Muntenia subliniind că au echipa, experiența și determinarea necesare pentru a continua proiectele de dezvoltare ale comunităților locale.