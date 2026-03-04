Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în Vrancea

Cutremur în Vrancea. Seismul a avut loc la ora 02:09:58 (ora locală a României) șis-aprodus la o adâncime de 136.0km.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km), Ploiești (91 km).

Seismul s-a produs chiar în ziua în care se împlinesc 49 de ani de la devastatorul seism din 4 martie 1977, soldat cu peste 1.500 de victime. În seara zilei de 4 martie 1977 (vineri), la ora 21:21, în zona Vrancea, la o adâncime de 94 km, a avut loc un cutremur de 7,4 grade, care a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural în istoria României.