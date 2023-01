Instituția Prefectului Dâmbovița va rămâne și în 2023 un pilon în dezvoltarea județului Dâmbovița 

Prefectul Claudia Gilia a făcut bilanțul primului an de mandat, în cadrul unei conferințe de presă, avand alături pe președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan și cei doi subprefecți, Ioan Sălișteanu și Adrian Chițescu

Respectarea legii, dialogul, transparența și munca în echipă sunt principalele principii care au stat și vor sta la baza activității Instituției Prefectului- județul Dâmbovița, atâta timp cât echipa este condusă de prefectul Claudia Gilia care nu face rabat de la respectarea legii.

” Cifrele nu mint , am avut un an plin, un an în care am muncit și am fost alături de oameni.

Nu aș fi reușit fără colegii din Instituția Prefectului, fără sprijinul autorităților locale, în deosebi al domnului Președinte CJD, fără colegii din deconcentrate și fără partenerii sociali care au fost de un real ajutor în îmbunătățirea vieții dâmbovițenilor.

Toți au conștientizat că în spatele unei funcții stă, în primul rând, responsabilitatea și seriozitatea cu care se implică fiecare în actul administrativ.

Noi suntem în slujba cetățenilor, acesta a fost crezul nostru și rezultatele vorbesc de la sine. Am avut acțiuni, întâlniri de lucru, dezbateri, conferințe și consultări cu toate categoriile de cetățeni: de la elevi, până la sindicate, antreprenori, pensionari, reprezentanți ai UAT-urilor din județul nostru, specialiști în diferite domenii etc.

Am avut aproape Guvernul României și acest lucru s-a văzut de nenumărate ori, atunci când în județ i-am avut drept invitați pe membrii Guvernului și voi aminti doar de vizitele Premierului, vicepremierului și miniștrilor care dețin portofolii strategice/de interes pentru județul nostru (mă gândesc la agricultură, transporturi, economie, educație etc).

Astfel, am reușit să facem din județul nostru unul în care Guvernul să aibă un partener de nădejde și, spre care, să îndrepte o serie de investiții strategice și linii de finanțare.

În același timp, Instituția Prefectului a fost într-un dialog permanent cu UAT-urile din județ. Primarii și consilierii locali au fost mereu informați de ce oportunități au pentru a-și finanța proiectele din comunitate, ce modificări legislative au fost făcute și au găsit în fiecare zi și la orice oră ușa Instituției prefectului deschisă pentru orice problemă au întâmpinat. ” a punctat prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia

ORDINE EMISE DE PREFECT

Prefectul Claudia Gilia a emis 771 ordine pentru atribuire teren în coproprietate (pentru apartamente), 53 ordine atribuire teren în proprietate și 382 ordine cu caracter individual şi tehnic de specialitate

AUDIENȚE

În anul 2022, 121 persoane au solicitat audienţă, dintre acestea, 89 de persoane au fost primite în audienţe de către Prefect şi Subprefecţi.

Majoritatea aspectelor semnalate au fost referitoare la probleme privind fondul funciar, disfuncționalități în desfășurarea activității administrative din diferite unități administrativ-teritoriale, dar și chestiune ce au vizat probleme sociale (exemplu: locuri de muncă, ajutoare sociale, sprijin financiar, neînţelegeri cu vecinii etc.)

Au fost luate măsuri de verificare la problemele semnalate de către persoanele înscrise la audienţă, s-au constituit comisii de verificare a situaţiilor prezentate, care s-au deplasat și pe teren sau persoanele au fost îndrumate să se adreseze instituţiilor competente în soluţionarea problemelor, cât şi instanţelor de judecată.

PETIȚII

De la începutul mandatului, în cursul anului 2022, potrivit Compartimentului Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă au fost adresate direct Prefectului 626 de petiții.

Cele mai multe solicitări ale petenţilor au avut ca obiect probleme legate de:

– Fond Funciar (emitere titlu de proprietate, reconstituirea dreptului de proprietate, emitere ordin prefect pentru teren aferent curți construcţii, anulare parţială a T.P., rectificare T.P., nemultumiţi de amplasament, comunicare copii acte fond funciar, sprijin identificare teren etc.)

– Taxe şi impozite (nemulţumiri faţă de taxele instituite, respectiv impozit pe teren şi clădiri, taxa de habitat etc. )

– Asistenţă socială (acordare ajutoare sociale, ajutor pentru încălzire, ajutor financiar, ajutor înmormântare);

– Control legalitate acte, anulare acte administrative;

– Construcţii fără autorizaţii, lucrări de reparaţie, demolare ziduri fără autorizaţie);

– Litigii între persoane;

– Diverse (montare limitatoare de viteză, branşare curent electric, modernizare drumuri etc.).

Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor la instanțele de judecată

În cursul anului 2022 s-au înregistrat un număr de 182 de cauze având ca obiect, în principal, constituiri de drept de proprietate, anulări de titluri de proprietate și anulări ale Hotărârilor Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor.

Situația înregistrării dosarelor pe rolul instanțelor de judecată este următoarea:

– TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA – 30 dosare

– JUDECĂTORIA TÂRGOVIȘTE – 22 dosare

– JUDECĂTORIA GĂEȘTI – 47 dosare

– JUDECĂTORIA RĂCARI – 62 dosare

– JUDECĂTORIA MORENI – 7 dosare

– JUDECĂTORIA PUCIOASA – 2 dosare

– CURTEA DE APEL PLOIEȘTI – 12 dosare

Consilierii juridici din cadrul Instituției Prefectului au reprezentat interesele Prefectului și ale Comisiei Județene în toate cele 182 de cauze sus-menționate, plus într-un număr de 222 de cauze înregistrate în anii anteriori și aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2022.

VERIFICAREA LEGALITĂȚII

actelor administrative adoptate de consiliile locale și a celor emise de primari

Art. 255 COD ADMINISTRATIV

Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și al primarului

În anul 2022, au fost supuse exercitării controlului de legalitate efectuat în baza art. 123 alin. 5 din Constituţia României, coroborat cu art. 255 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, aproximativ 8851 hotărâri adoptate de către consiliile locale şi 44.866 dispoziții emise de către primarii unităților administrativ-teritoriale din județ.

Au fost apreciate ca nelegale un număr de 42 de acte administrative din care 41 hotărâri adoptate de către consiliile locale şi o dispoziţie emisă de către primar.

În vederea anulării/revocării celor 41 de hotărâri s-au formulat 4 acţiuni la instanţa de contencios administrativ și 37 recursuri administrative.

În urma recursurilor administrative au fost revocate 15 hotărâri, pentru un număr de 3 hotărâri s-au transmis puncte de vedere motivate, celelalte urmând a fi analizate în viitoarele ședințe ale autorităților administrației publice locale.

Din cele 4 acțiuni introduse la instanță, una a fost admisă, dispunându-se anularea hotărârii respective, iar celelalte 3 se află în curs de soluționare, pe rolul instanțelor de judecată.

Pentru dispoziția primarului dintr-un UAT al județului Dâmbovița, considerată nelegală, a fost formulat recurs administrativ și a fost revocată.

ELIBERAREA APOSTILEI

În anul 2022 au fost prelucrate, în vederea apostilării, un număr de 1.528 acte, din care:

a) 1.026 pentru persoane fizice

b) 502 pentru persoane juridice

Cea mai mare parte a actelor prezentate în vederea aplicării apostilei a constat în acte de stare civilă (certificate de naṣtere, certificate de căsătorie, dovezi de stare civilă), urmate de acte de studii, caziere judiciare, acte care dovedesc calificarea într-o meserie, acte care atestă componența familiei.

APLICAREA PREVEDERILOR LEGILOR

FONDULUI FUNCIAR

În anul 2022 au fost organizate 4 ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dâmbovița, respectiv 10/03.2022, 17/05.2022, 30/09.2022, 29/11.2022 .

În cadrul acestor ședințe, au fost analizate un număr de 314 propuneri, dintre acestea fiind validate 284 și invalidate 30. Au fost adoptate un număr de 182 de hotărâri.

În anul 2022 s-au emis un număr de 221 titluri de proprietate, teren agricol și 4 titluri de proprietate, teren forestier.

” Sunt mândră că am reușit să coordonez o echipă atât de bună. Într-un final, dâmbovițenii sunt cei care vor beneficia de tot efortul depus de noi în ultimul an.

În momentul în care am preluat funcția am știut că îmi asum și o mare responsabilitate faţă de dâmbovițeni, și anume prin:

– Garantarea siguranţei în orice împrejurare;

– Verificarea modului în care instituțiile din subordine relaționează cu şi în slujba cetățenilor;

– Verificarea legalității actelor administrative;

– Gestionarea fondului funciar;

– Implementarea unor programe europene și naționale de ajutorare a persoanelor care provin din familii vulnerabile.

Cu toate acestea, dincolo de cifrele din bilanț, mi-am făcut mereu timp să fiu printre oameni, să le ascult propunerile și să încerc să îmbunătățesc viața lor. ” a mai spus prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia