Inspectorii fitosanitari au ajuns la Lungulețu pentru controale în fitofarmacii

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) s-au deplasat în bazinul legumicol Lungulețu, unde au verificat 6 fitofarmacii pentru respectarea legislației privind produsele de protecție a plantelor.

Controalele au vizat:condițiile de vânzare; trasabilitatea produselor; identificarea produselor neautorizate sau cu termen expirat; modul de depozitare și etichetare.

În urma verificărilor, a fost aplicată o singură amendă. Acțiunea, coordonată de Ramona Nichifor, director general adjunct ANF, face parte din campania națională de controale care va continua în următoarele săptămâni.

Inspectorii reamintesc operatorilor economici că respectarea legislației este esențială pentru protecția culturilor și siguranța consumatorilor.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

