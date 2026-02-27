Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița intensifică acțiunile de supraveghere a pieței în 2026

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița va desfășura, pe parcursul anului 2026, o serie de acțiuni de informare, conștientizare și control în domeniul supravegherii pieței, în baza Programului sectorial coordonat de Comisia Europeană și a Programului propriu de activitate.

Obiectivul principal este monitorizarea produselor introduse sau puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, astfel încât acestea să respecte cerințele de siguranță și conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Demersurile vizează prevenirea riscurilor pentru utilizatori și asigurarea unui cadru legal corect pentru desfășurarea activităților economice.

Domenii și acte normative vizate

Inspectorii ITM vor urmări aplicarea prevederilor din mai multe hotărâri de guvern și reglementări europene, printre care:

HG 409/2016 – echipamente electrice de joasă tensiune;

HG 305/2017 – echipamente individuale de protecție;

HG 1029/2008 – introducerea pe piață a mașinilor;

HG 245/2016 – echipamente și sisteme de protecție pentru atmosfere potențial explozive;

HG 197/2016 – controlul explozivilor de uz civil;

HG 1756/2006 – limitarea emisiilor de zgomot produse de echipamente utilizate în exterior;

HG 467/2018 – limitele emisiilor de poluanți pentru motoarele echipamentelor mobile fără destinație rutieră;

HG 1102/2014 – articole pirotehnice;

Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Controale proactive și verificări online

Acțiunile vor fi atât proactive, în baza programului sectorial național, cât și reactive, ca urmare a sesizărilor primite sau a notificărilor transmise de Comisia Europeană ori de alte state membre.

În contextul dezvoltării accelerate a comerțului electronic, inspectorii vor pune un accent sporit pe verificarea site-urilor de vânzări online, pentru identificarea produselor neconforme sau introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.

Potrivit inspectorului-șef Lixandru Marius, aceste acțiuni urmăresc consolidarea responsabilității operatorilor economici și menținerea unui nivel ridicat de protecție pentru utilizatori, printr-un control riguros și constant al produselor comercializate în județ.