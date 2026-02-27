Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița intensifică acțiunile de supraveghere a pieței în 2026

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița va desfășura, pe parcursul anului 2026, o serie de acțiuni de informare, conștientizare și control în domeniul supravegherii pieței, în baza Programului sectorial coordonat de Comisia Europeană și a Programului propriu de activitate.

Obiectivul principal este monitorizarea produselor introduse sau puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, astfel încât acestea să respecte cerințele de siguranță și conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Demersurile vizează prevenirea riscurilor pentru utilizatori și asigurarea unui cadru legal corect pentru desfășurarea activităților economice.

Domenii și acte normative vizate

Inspectorii ITM vor urmări aplicarea prevederilor din mai multe hotărâri de guvern și reglementări europene, printre care:

HG 409/2016 – echipamente electrice de joasă tensiune;

HG 305/2017 – echipamente individuale de protecție;

HG 1029/2008 – introducerea pe piață a mașinilor;

HG 245/2016 – echipamente și sisteme de protecție pentru atmosfere potențial explozive;

HG 197/2016 – controlul explozivilor de uz civil;

HG 1756/2006 – limitarea emisiilor de zgomot produse de echipamente utilizate în exterior;

HG 467/2018 – limitele emisiilor de poluanți pentru motoarele echipamentelor mobile fără destinație rutieră;

HG 1102/2014 – articole pirotehnice;

Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Controale proactive și verificări online

Acțiunile vor fi atât proactive, în baza programului sectorial național, cât și reactive, ca urmare a sesizărilor primite sau a notificărilor transmise de Comisia Europeană ori de alte state membre.

În contextul dezvoltării accelerate a comerțului electronic, inspectorii vor pune un accent sporit pe verificarea site-urilor de vânzări online, pentru identificarea produselor neconforme sau introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.

Potrivit inspectorului-șef Lixandru Marius, aceste acțiuni urmăresc consolidarea responsabilității operatorilor economici și menținerea unui nivel ridicat de protecție pentru utilizatori, printr-un control riguros și constant al produselor comercializate în județ.

Articolul precedent
Dâmbovița: Soluții pentru acces mai ușor la servicii medicale pentru seniori
Articolul următor
„Elogiul Inocenței – Rapsodii în Pastel” – seară de pian și emoție cu elevii  Școlii Populară de Arte „Octav Enigărescu”
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră...

CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe...

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui...

News

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Social 0
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița