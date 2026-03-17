Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița anunță organizarea fazei județene a concursului național „Știu și Aplic – Securitatea și sănătatea în muncă se dobândesc de pe băncile școlii”, o competiție educativă devenită deja o tradiție în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional.

Inițiativa are ca scop familiarizarea tinerilor cu noțiuni esențiale din legislația muncii și din domeniul securității și sănătății în muncă. Reprezentanții instituției subliniază că experiența activităților de control și cercetare a accidentelor de muncă arată că lipsa informării poate conduce la situații de risc pentru lucrători, în special pentru cei aflați la început de drum profesional.

Statisticile arată că tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani sunt mai expuși accidentelor de muncă și apariției unor boli profesionale comparativ cu lucrătorii cu experiență. Lipsa experienței și necunoașterea riscurilor îi determină adesea să subestimeze pericolele existente la locul de muncă.

În același timp, informarea elevilor cu privire la drepturile și obligațiile care decurg din încheierea contractelor de muncă contribuie la conștientizarea importanței muncii legale. Legislația permite angajarea tinerilor începând cu vârsta de 15 ani, iar tot mai mulți elevi aleg să desfășoare activități sezoniere sau joburi de vacanță.

Reprezentanții ITM subliniază că școala și cadrele didactice joacă un rol esențial în formarea unei culturi a prevenției încă din perioada educației. Concursul „Știu și Aplic” este un instrument educațional care, de-a lungul anilor, a demonstrat că poate contribui la dezvoltarea unei atitudini responsabile față de muncă și siguranța la locul de muncă.

Competiția este inclusă de Ministerul Educației în Calendarul Activităților Educative Naționale și se desfășoară cu sprijinul Inspecției Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

La nivelul județului Dâmbovița, Inspectoratul Teritorial de Muncă a încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean pentru organizarea concursului în 11 unități de învățământ liceal, cu profil tehnologic, vocațional, profesional și teoretic real.

În fiecare dintre liceele participante au fost desemnați câte doi profesori coordonatori care vor pregăti elevii din clasele a IX-a și a XII-a, folosind materialele educative disponibile pe platforma stiusiaplic.ro, dedicate domeniului securității și sănătății în muncă.

Prima etapă a competiției, faza județeană, va avea loc în data de 28 martie 2026 și va cuprinde două probe: o probă teoretică, organizată online pe platforma pusă la dispoziție de organizatori – Colegiul Național „Gheorghe Asachi” din Iași, în parteneriat cu ITM Iași – și o probă practică, care se va desfășura la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște, sub coordonarea inspectorilor de muncă din cadrul ITM Dâmbovița.

Elevii care vor obține cele mai bune rezultate la etapa județeană vor reprezenta județul Dâmbovița la faza națională a concursului, programată în luna mai, la Iași.